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HERMES *. エルメス ＊ ツイリー ＊ ペルシャ絨毯 .* 新品
商品番号 F44002985444
商品名

HERMES *. エルメス ＊ ツイリー ＊ ペルシャ絨毯 .* 新品
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 9,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMES☆Twilly☆ペルシャ絨毯・*TapisPersans・*＊新品未使用＊付属品：箱、手提げ紙袋*・゜゜・*:.。.:*・・*:.。.:*・゜゜・*箱に入れて保管しておりましたので、保管による自然な皺はご了承くださいませ。その他の問題はなく大変綺麗な状態でございます。ご検討の程宜しくお願い致します。*・゜゜・*:.。.:*・・*:.。.:*・゜゜・*配送：らくらくメルカリ便（匿名配送、ヤマト）60サイズ日時指定のご希望がございましたらお知らせください。クロネコメンバーズの方はご自身で変更可能です。時間帯8:00～12:0014:00～16:0016:00～18:0018:00～20:0019:00～21:00*・゜゜・*:.。.:*・・*:.。.:*・゜゜・*★箱ご不要の場合（画像のツイリー用のお箱）　500円お値下げいたしますのでお知らせください。専用出品にいたします。ポスト配達の発送方法になります。（ゆうゆうメルカリ便／匿名配送）梱包は丁寧にいたしますのでご検討宜しくお願い致します。*・゜゜・*:.。.:*・・*:.。.:*・゜゜・*カラー...ピンク人気モデル/スカーフ...HERMESツイリー柄・デザイン...花柄
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