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シャネル　CHANEL カメリア　ラウンドファスナー　長財布　シルバー
商品番号 J97615035277
商品名

シャネル　CHANEL カメリア　ラウンドファスナー　長財布　シルバー
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャネル　CHANELカメリア　ラウンドファスナー　長財布　シルバー高島屋で購入し、1年程使用しました。シャネルの大人気のカメリアラインの長財布です。外側、角に汚れ、スレがあります。写真にてご確認ください。カード入れ×8、札入れ×2、小銭入れ×1、フリーポケット×2素材：レザーサイズ：縦10.5㎝、横19.5㎝、マチ2㎝付属品はございません。中古品という事をご理解頂ける方にお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reproduce383455.html
http://narcologia.ru/goods/freezer267298.html
http://narcologia.ru/goods/seamless440629.html
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