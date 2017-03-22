シャネル　CHANEL カメリア　ラウンドファスナー　長財布　シルバー

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商品詳細
シャネル CHANELカメリア ラウンドファスナー 長財布 シルバー高島屋で購入し、1年程使用しました。シャネルの大人気のカメリアラインの長財布です。外側、角に汚れ、スレがあります。写真にてご確認ください。カード入れ×8、札入れ×2、小銭入れ×1、フリーポケット×2素材：レザーサイズ：縦10.5㎝、横19.5㎝、マチ2㎝付属品はございません。中古品という事をご理解頂ける方にお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reproduce383455.html
http://narcologia.ru/goods/freezer267298.html
http://narcologia.ru/goods/seamless440629.html
CHANEL - カメリア ラウンドファスナー長財布 ラムスキン ブラック ...
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CHANEL シャネル カメリア エンボス ラウンドファスナー 長財布 メタリックグレー ラムスキン A82281 シルバー金具 新品
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シャネル/カメリア型押し ラウンドジップ長財布/黒×シルバー【ブランド ...
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シャネル 長財布 カメリア B ココマーク 黒 ラウンドファスナー ...
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