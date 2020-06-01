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CORTO MOLTEDO × WINDANDSEA バッグ
商品番号 J15229901489
商品名

CORTO MOLTEDO × WINDANDSEA バッグ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 7,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CORTOMOLTEDO×WINDANDSEAMONOGRAMTOTEBAGコルトモルテド　ウィンダンシー　コラボトートバッグサイズ：縦約37cm横約27cmマチ約11cmイタリア製素材キャンバスジャカード、シルバーレザートリム持ち手カラー　シルバー数回使用致しました。・底面に一箇所僅かな擦り傷・持ち手の付け根部分それぞれに、元からなのかは不明なのですが、若干の塗装の剥げ・内側に小さなシミがあります。それぞれは、どれもごくわずかなシミ、キズなのですが、感じ方は個人差がありますので、気になられる方はご購入をお控え下さいませ。気になる事がありましたらコメントでご質問下さいませ。
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