ハーシェルサプライ / スーツケース 40L (ホワイト)

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商品詳細
HerschelSupply×BEAUTY\u0026YOUTH/TRADESMALLCARRYCASE40L※現在の価格でご検討ください。2020購入。トータルで¥28000ぐらいだったと思います。使用回数は1度。海外旅行に使いました。そのまま保管してる状態です。クリーニング済み。※注意点参照ください。ビューティ＆ユースユナイテッドアローズレディス（BEAUTY\u0026YOUTH）の【ＷＥＢ限定】アイテム♪１～３泊を目安に活躍いただける４０Ｌタイプ。小旅行や出張にぴったりのサイズは、小回りがきき持ち運びも簡単な上、安定感のある４輪キャスターで移動も楽々行える女性にもうれしいデザインです。--注意点--●スーツケース(付属品:鍵)のみの出品です。●車輪とその付近に使用による傷があります。●購入当初からで故障ではないのですが、三段ハンドルキャリーバーがうまく上がらない場合があります。手動で合わせる必要有り。●スーツケース内側のプラスチックの縁に黄ばみがあります(画像8・9・10)他は良好なコンディションだと思います。【SIZE】40L(幅:約38cm・高さ:約57.5cm・マチ:22cm・)キャスター込み。【付属品】鍵※素人保管の商品です。ご理解の上、ご検討よろしくお願いします。#HerschelSupply#ハーシェルサプライ#Beauty\u0026Youth#ユナイテッドアローズ#スーツケーススーツケース容量···0〜40Lカラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/rouge334910.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce207055.html
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