ルイヴィトン ショルダーバッグ モノグラム

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商品詳細
ショルダーバッグ[ブランド]LOUISVUITTON(ルイヴィトン)[デザイン]-■外ポケット：なし■内ポケット：なし[素材]モノグラム・キャンバス[コンディションの備考]【外側】・全体的⇒小傷/薄らと汚れている/型崩れ若干/金具メッキ剥げあり、一部に錆が見られる・底面⇒角擦れ若干・メイン口⇒角擦れ目立ち、破れ目立つ/生地剥がれ目立つ（革紐欠損、ヒビ割れもあり）・ヌメ革⇒薄らとした雨染み/焼けがあり、アメ色に変色【内側】・全体的⇒薄らと汚れている【特記事項】・保存時のニオイあり中古品ですのでご理解いただける方のみお願いいたします。
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