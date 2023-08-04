美品　フルラパイパー　Ｍサイズ

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商品詳細
新婚旅行のイタリアで購入しました。上品なお色ですので、歳を重ねても使いやすいお色ですし、差し色にしても素敵です。購入後、使用回数は10回未満です。型崩れしないように詰め物をし、通気性のいい場所に保管しておりました。検品したところ、傷や汚れは見当たりませんでした。ペットは飼っておりません。付属品→布袋、ショルダー思い出の品で大切に保管しておりました。大事に使っていただけたらと思います。追加お写真希望でしたらコメント下さい。美品だと思いますが、神経質な方はご遠慮下さい。
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