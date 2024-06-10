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LACOSTE クロコクルー　シーズナル　ミニショルダーボックスバッグ
商品番号 J51793063572
商品名

LACOSTE クロコクルー　シーズナル　ミニショルダーボックスバッグ
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入してタグは切りましたが、そのまま着用せずに保管しておりました。新品同様になりますが、タグは切って捨ててしまったので未使用品として出品しております。素人判断ではありますが、バッグの四隅などは全く傷などはありません。チェーン部分長さの調整可能です。FREE/幅:16，高さ:13，奥行:7定価26300円#ラコステ
http://narcologia.ru/goods/kindness416705.html
http://narcologia.ru/goods/rouge687910.html
http://narcologia.ru/goods/response436842.html

LACOSTE クロコクルー　シーズナル　ミニショルダーボックスバッグ
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