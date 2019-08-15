ケイト・スペード　かごバッグ

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【サイズ】縦 約横 約マチ 約多少の誤差はご容赦ください。商品の状態は、画像にてご確認・ご判断下さい。状態にご理解いただける方の購入をお願い致します。見落とし等ある場合があるかもしれませんが、ご理解のうえお願い致します。自宅保管品になるので、完璧を求める方や神経質な方はプロフィールをご確認のうえご検討ください。