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ケイト・スペード　かごバッグ
商品番号 W39093382950
商品名

ケイト・スペード　かごバッグ
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】縦　　　約横　　　約マチ　　約多少の誤差はご容赦ください。商品の状態は、画像にてご確認・ご判断下さい。状態にご理解いただける方の購入をお願い致します。見落とし等ある場合があるかもしれませんが、ご理解のうえお願い致します。自宅保管品になるので、完璧を求める方や神経質な方はプロフィールをご確認のうえご検討ください。
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