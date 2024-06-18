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商品詳細
今年の7月に購入しました。EcoFlowポータブル電源ソーラーパネルセット太陽光発電セットRIVERProソーラーパネル160W1枚セットRIVERPRO(720Whポータブルバッテリー)「仕様詳細」バッテリー容量：720WhAC定格出力：3口、600W(ピーク1200W)満充電時間：約1.6時間DC出力：USB-A＊3、USB-Ｃ＊１、DC5521*2電池素材：三元式リチウムイオンソーラーパネル充電：200Wまで寸法：約28.9×18×23.5cm重量：約7.2kgソーラーパネル160W「セット価格参考」定価119,020円ecoflowポータブルバッテリーポータブル電源ソーラーチャージャー防災720Wh160Wバッテリー停電
http://narcologia.ru/goods/hesitantly699284.html
http://narcologia.ru/goods/unusable966674.html
http://narcologia.ru/goods/procurement341833.html
EcoFlow720Whポータブルバッテリー ソーラーパネル160W 1枚セット 在庫 ...
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EcoFlow 160Wソーラーパネル|EcoFlow Japan
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RIVER Pro + 専用エクストラバッテリー + 160Wソーラーパネル
EcoFlow RIVER Max+160Wソーラーパネルセット – EcoFlow Japan
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