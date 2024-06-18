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- リファファインバブルピュア【新品未使用】
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商品詳細
リファ人気のシャワーヘッドの最新モデルのファインバブルピュアです！塩素除去が出来ます。サイズ約93×144×236ｍｍ重量約250gギャランティーカード保証書付◉新品未使用定価¥30,000(税込)
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