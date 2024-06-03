YA−MAN フォトプラスプレステージss

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YA−MANM-21PINKヤーマンRFボーテフォトプラスプレステージssMー21#ヤーマン#YA−MAN業務機器レベルのハイスペックモデル美容成分の浸透効率を向上させる独自技術[DYHP]を搭載した、最上位モデルのRF美顔器。肌を一時的にゆるめて高分子成分が浸透しやすい環境を作る。従来機で主に採用していた1MHzよりもさらに高周波帯の3MHzを採用し、効率的に肌を深部まで温める。3MHzのRF、EMS、マイクロカレントを出力するアイケアヘッドを搭載。10の機能を4つのモードに最適にプログラミングし、1台で複合的な肌の悩みに対応。サイズ:約W50xD65xH185(mm)質量:約230g(コットンストッパーつき)部位...顔電源方式...交流式防水...防水機能なし定価:165000円8カ月前、こちらでお譲りして頂きました。さすがに最上位機種だけあって効果を実感できる美顔器です。忙しくなり、お肌のケアに時間がかけられなくなり、もったいないのですが手放そうかと思っています。お譲り頂いてから十数回使わせて頂きました。傷、汚れなく綺麗だと思います。もちろんきちんとアルコール消毒させて頂きます。まだ悩んでいますので取り消す可能性もございます。どうぞよろしくお願いいたします。