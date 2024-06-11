平成26年式　20系ヴェルファイア後期　純正サス

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商品詳細
業者に取り外してもらったままの状態です。画像で確認してください。素人なので、知識がありません。リアショックのカバー(？)が、長さがカット(？)されてるみたいで、短くなってるみたいです。状態は悪いですが、つい先日まで乗ってました。約8万キロぐらいです。中古品ですので、3Nでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/stepchild473852.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle637166.html
http://narcologia.ru/goods/stage345697.html
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