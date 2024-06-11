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スズキ　ハスラー26年式車　予備検付き
商品番号 R66137370069
商品名

スズキ　ハスラー26年式車　予備検付き
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 70,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古車販売スズキ　ハスラー初年度26年8月距離223400km移動のため変わりますナビ、バックモニター付き色々新品予備検付き検査完了してるのですぐ登録可能AT色々快適車両おてもと25登録までは別途費用かかります是非お問い合わせくださいカラー···ホワイト年式···平成26年式カラー···ホワイト年式···平成26年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···15万km〜
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