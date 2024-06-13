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ZRX400 フロントキャリパー ピストンシール ブーツ ZRX 1132
商品番号 S74077819935
商品名

ZRX400 フロントキャリパー ピストンシール ブーツ ZRX 1132
ブランド名 カワサキ
特別価格 税込 4,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カワサキ　kawasaki純正　新品ZRX40094年E1～95年E2用ZRX400Ⅱ95年F1用※ピストンのサイズが上下で違う物が付いているキャリパー用です。ご確認の上ご購入下さい。フロントキャリパーピストンシールセットピストンシール　大×2ダストシール　大×2ピストンシール　小×2ダストシール　小×2スライドピンブーツ　×2スライドピンブーツ　×2ブリーダースクリューキャップセット　×2セットです。※リア用も出品しています。即購入可能です。お探しの方よろしくお願い致します。キャリパー　ZRXZRXIIZRX400ブレーキ　シール　キャリパーオーバーホール
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