ハブ延長アダプター 2個セット

ハブ延長アダプター2個セット3mm/5mm/7mmなどのハブなしスペーサーを装着した際にハブがホイールに噛まない恐れがありますが、本品を装着する事によりしっかり噛ませる事が出来るようになります。(画像3枚目は本品と5mmスペーサーの装着イメージです。)フロントハブ/純正品番：8V0498625A/8V0498625に対応リアハブ/純正品番：8V0598625に対応ハブリング径：57.1mm厚さ：5mm延長材質：アルミ鍛造/AL6061T6表面処理：アルマイト加工中古品とご理解の上、ご購入いただければと思います。他でも出品しているため、在庫無き場合はご容赦願います。



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