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HD純正シーシーバー【FLSTF】
商品番号 Q70763448255
商品名

HD純正シーシーバー【FLSTF】
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2003年式FLSTFから取外しました。経年によるメッキ部分に若干の点がありますが、まだまだ使える状態です。使用済みの中古品ですので神経質な方はお控えください。HD他の車種への適合などはご自身でお調べください。発送の際は分解して梱包致します。
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