HD純正シーシーバー【FLSTF】

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商品詳細
2003年式FLSTFから取外しました。経年によるメッキ部分に若干の点がありますが、まだまだ使える状態です。使用済みの中古品ですので神経質な方はお控えください。HD他の車種への適合などはご自身でお調べください。発送の際は分解して梱包致します。
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