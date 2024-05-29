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xj400.e.d エアフォークバルブxj400d
商品番号 U67871074420
商品名

xj400.e.d エアフォークバルブxj400d
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 12,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

xj400.e.d用メーカー廃盤希少部品フロントエアフォークバルブ、シートスプリングアッパーです。バルブ一つ補修ありですが、エアー注入確認済み、エアー漏れ無し確認済みです。軽くバフ磨きしていますので綺麗です。実動外しです。余り出回らない希少部品です。探してた方に。
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