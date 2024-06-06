【正規品 限定品希少】ドルチェ＆ガッバーナ イタリアンラブ 香水

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商品詳細
Dolce\u0026Gabbana（ドルチェ\u0026ガッバーナ）ライトブループールオムイタリアンラブオードトワレ 100ml・スプレータイプ・箱なし★即購入〇★割れ・防水対策★正規品・百貨店にて購入・使用済※現在オンラインサイトで100mlサイズ在庫なしです※写真では分かりにくいですが、8割以上残っています。暗所にて保管していますが、神経質な方はご遠慮ください。数量限定品なので希少価値高いです！さすが皮からコールドプレスされているだけあって、生絞りのフレッシュさ。軽すぎない大人なシトラスといった印象です！森林のような香りのバイオレットリーフを中心とした香りがグレープフルーツの苦味を調和しています。全体的に爽やかな香り立ちなので、女性にもおすすめしたいです。～カプリ島の柑橘園へ誘うフレッシュな香り～イタリア産ベルガモットフローズングレープフルーツバイオレットリーフカシミアウッドベチバーパチョリガイアックウッド香調：ウッディ・シトラスドルチェ＆ガッバーナフレグランス香水オードトワレEDTレディースメンズユニセックス
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