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お香12種類セット　お香立て付き
商品番号 S30181266344
商品名

お香12種類セット　お香立て付き
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...お香・インセンス,お香立て・スタンド・受け皿未使用です。松栄堂のシァンドウの商品です。お香がお好きな方に使って頂けると嬉しいです。色んな香りの種類を楽しめます。断捨離のため、手放します。よろしくお願いします。
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