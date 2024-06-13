ファンケル えんきん 30日分 3袋 サプリメント

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商品詳細
画像をご参照下さい。賞味期限は2025年7月までです。メルカリ便の発送となります。恐縮ですが、値下げのご依頼はご遠慮ください。【機能性関与成分／1日1粒当たり】アスタキサンチン：6mg、ゼアキサンチン：2mg、ルテイン：10mg【原材料食用加工油脂（国内製造）、グリセリンエステル、加工デンプン、ヘマトコッカス藻色素、グリセリン、ゲル化剤（カラギナン）、マリーゴールド色素、カラメル色素、リン酸ナトリウム、酸化防止剤（カテキン、ビタミンE）#ルテイン#アスタキサンチン#サプリメント#FANCL種類...サプリメント
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