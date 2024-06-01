新品 リナーリ LINARI ルビーノ RUBINO 500mlディフューザー

リナーリLINARIディフューザー500mlトランスルーセントライン(ナチュラルスティック付き)ルビーノRUBINO■サイズ■ボトル幅（7㎝）スティック（45㎝）※公式サイズ参照。■フレグランス名■ルビーノRUBINO【トップノート】ベルガモット,マンダリン【ハートノート】ホワイトフローラル,ラズベリー,メロン【ベースノート】サンダルウッド,ベチバー,ムスク果実の甘さとホワイトフローラルの優しさが絶妙なハーモニーを奏でピュアで瑞々しい仕上がりに。寄り添うようにウッドの温もりが漂い、心地よい時間を紡ぎます。■容量■約500ml■芳香期間■約6～8ヶ月間※季節や使用環境により異なりますので予めご了承ください。■ご注意点■・蓋に画像5のような赤い汚れがあります。・ラベルの文字が少し滲んでいます。・撮影のためパッケージのみ開封しております。・スティックの本数で香りの強弱の調整可能。・ご使用期間は、ご使用頻度により異なります。・ご使用中気分が悪くなった場合は直ちに使用をやめ、すみやかに換気をしてください。・アレルギー反応を引き起こすことがありますのでご注意ください。・発送には十分に気をつけておりますが輸送中の振動などでオイルが漏れる場合もございます。・北海道（奥尻郡/苫前郡/利尻郡/礼文郡）、沖縄、その他地域の離島の方は中継料が発生する場合があるので、ご希望される方は購入前にコメントをお願いします。・中継料が発生する場合は、中継料込みの専用ページを製作します。リナーリLINARIトランスルーセントラインTRANSLUCENTLINEルビーノRUBINOReedDiffuserナチュラルスティックリードスティック付き500mlリードディフューザー#リナーリ#LINARI#ディフューザー#230719#381-2重量...500～599g種類...リードディフューザ



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