新品 ザバス ソイプロテイン100 ミルクティー風味 900g 3袋\n3袋セット

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☆割引について☆気持ちの良い交渉で、可能な範囲であればお値引きの交渉もお受けいたします(^^)※詳細はプロフをご覧下さい。☆商品説明☆この商品は新品・未使用品になります！たんぱく原料として、引き締まったカラダづくりをサポートする「大豆プロテイン」を100%使用しています。トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。「4種のビタミンB群+ビタミンC+ビタミンD」配合。メーカー名：明治ブランド：ザバス(SAVAS)個数：3袋セット商品の形状：粉末風味：ミルクティー風味内容量：900g×3袋＝2700gカロリー：1食分(28g)当たりエネルギー107kcal、タンパク含量75%(製品無水物あたり)賞味期限：2023年12月☆発送方法☆匿名配送のらくらくメルカリ便のヤマト宅急便で発送致します。補償付きですのでご安心下さいませ。☆発送までの期間☆基本的にご購入及びご入金確認後の当日又は翌日に発送致します。発送が遅れる場合はご連絡致します。☆梱包方法☆再利用のダンボールに入れて梱包します。☆補償について☆商品説明ページに記載されている内容と大幅に相違する場合は補償致します。☆その他事項☆送料無料で、即購入OKです！ご質問等には迅速に丁寧に対応致します。商品は先にご購入いただいた方が優先されます。※ご購入される場合はプロフィール欄も必ずご覧下さい。以上のことをご了承の上ご購入よろしくお願い致します。