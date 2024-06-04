【新品】ポロラルフローレン キルティング ダウン コート 130cm

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・2022年秋頃購入し、タグ付きのまま自宅保管していました・今年はアウターを頂きものし、着用機会がなさそうなため出品します・サイズは7歳、130cm・色はブラック、襟はダークブラウン、内側は迷彩柄です・ポケットは2ヶ所・フォーマルにも普段着にも着用場面を問わないアウターだと思います良かったらお気軽にコメント下さい！即購入も大歓迎です。