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【新品】ポロラルフローレン キルティング ダウン コート 130cm
商品番号 N45553068232
商品名

【新品】ポロラルフローレン キルティング ダウン コート 130cm
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・2022年秋頃購入し、タグ付きのまま自宅保管していました・今年はアウターを頂きものし、着用機会がなさそうなため出品します・サイズは7歳、130cm・色はブラック、襟はダークブラウン、内側は迷彩柄です・ポケットは2ヶ所・フォーマルにも普段着にも着用場面を問わないアウターだと思います良かったらお気軽にコメント下さい！即購入も大歓迎です。
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