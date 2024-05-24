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- ゲリラ価格メゾピアノ ハートキルトジャンパー 120 130
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商品詳細
ここ最近の定番になってきたハートキルトの暖かいジャンパーになります(^^)！定価 17900円ほど中は中綿で肌触りのよいふわふわ生地お袖はモタモタぎゅーぎゅーにならないようにツルツル素材になっていて機能的です(^^)♡フード取り外し可ポケット２つお色もくすみピンクでオシャレです！アウターもいっぱいあって２回か３回、習い事に羽織って行ったくらい。ポケット下のキルトとキルトの間にちょん汚れありデイリーでもお出かけでも万能デザインになります！いちお中古のお古になります。細かいことが気にならない方に(^^)送料上がってしまったので単品お値引きできませぬ(;_;)【おまとめで安くなる場合のみ】賜ります。
http://narcologia.ru/goods/conception664757.html
http://narcologia.ru/goods/Addict483718.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic966937.html
ベストセラー メゾピアノ ハートキルトジャンパー 120 130 ジャケット ...
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ハートキルトブルゾン(90cm 黒): キッズ - ナルミヤ オンライン公式サイト
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メゾピアノ キルティングジャケット 中綿 フリース 130cm 通園 通学
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