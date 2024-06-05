【値下げ】弘雲 中棗 蒔絵 漆絵 「りんどう」

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茶道具の弘雲中棗蒔絵漆絵「りんどう」です。長期自宅保管の中古品です。●購入店・購入時期：不明。●size(約)：棗→直径7.0ｘ高さ7.5㎝●箱：共箱あり。汚れ、シミ、シール跡あります。サイズ→9.5ｘ9.5ｘ高さ11.0㎝●付属品：共布→シミ、変色、しわが多いです。●状態：経年による細かい傷が見られます。（写真参考ください）この状態でも構わない方よろしくお願いいたします。※値下げ、オファー交渉ですが送料込みでのお値段となりますので受けておりません※※すり替え防止等のため、申し訳ございませんが基本的には返品、返金、交換の対応は行っておりませんのでご了承の上ご購入ください。※神経質な方の購入はご遠慮いただければと思います。※メルカリの規定通り「お取り置き」や「専用出品」はお受けできませんので、早い者勝ちとさせていただきます。●上記と重複する内容もありますが、お取り引きにあたってはプロフィールの一読をお願い致します。即購入可能です！コメント、質問のお返事は、分かり次第随時行っています！発送は3日以内に予定してます！都合により遅れる場合がございますが、ご了承ください。#茶道具#弘雲#中棗#蒔絵漆絵#なつめ