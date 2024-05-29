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ピジョン 哺乳瓶　母乳実感　スリムタイプ　乳首　除菌じょーず
商品番号 A68766014023
商品名

ピジョン 哺乳瓶　母乳実感　スリムタイプ　乳首　除菌じょーず
ブランド名 ピジョン
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

母乳が軌道に乗るまでの新生児期は混合でしたので使っていました。哺乳瓶ピジョンスリムタイプ200mlと240ml（プラスチック）と240ml（ガラス）ピジョン母乳実感160mlと240ml（ガラス）チュチュベビー※母乳実感の乳首はまります160ml（ガラス）乳首母乳実感　SS3つ母乳実感　M2つ（1つ噛んで遊んでいました※8枚目参照）スリムタイプ　S1つスリムタイプ　Y2つコンビ　除菌じょーず森永　e赤ちゃん　エコらくパックはじめてセット※粉ミルクはつきません対象年齢···0ヶ月からピジョンスリムタイプピジョン母乳実感母乳実感乳首コンビ　除菌じょーずe赤ちゃんエコらくパック
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