スマートゲイトII　ベビー　ゲート　フェンス　日本育児　nihonikuji

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ベビーゲート・ベビーゲイト | 日本育児

ご覧いただきありがとうございます。スマホの調子が悪い為後日写真追加します。【製品情報】SmartGateⅡ+Whityスマートゲイト・Ⅱプラス ホワイティ拡張フレーム１本付き！メーカー:日本育児 nihonikuji希望小売価格:17064円（税込）対象年齢:6ヶ月～24ヶ月頃説明書の有無:○色:ベージュ、ブラウン系サイズ:61.5cm(幅)×3cm(奥行)×91cm(高さ)【特徴】階段上でも使用OK！安心・安全のダブルロック機構階段等、危険な側に開かない片開き仕様つまずき防止用ステップカバー付き拡張フレーム１本付きで幅広い廊下にも柔軟に対応可能（取付可能幅内であれば手でネジを回して調整するだけでOKです。）使用に伴う若干のキズやスレ等はありますが、動作に問題はなく安全に使用できます。説明書・付属品は未使用分含めてございますが、あくまでもUSED品ですので神経質な方はご遠慮ください。なお、我が家には喫煙者はおりません。あと、ペットを飼う余裕はありませんが、ワンちゃんやネコちゃん用としても使えるみたいです。子育て中の方、特に２階リビング等、ステキな家にお住まいの方、いかがでしょうか。最後までお読みいただきありがとうございました。お安く出品しておりますのでお値下げ不可と、簡易包装での発送となることをご了承ください。（簡易包装=段ボールでなく、本体にプチプチのシートを巻いた状態）【詳細】幅木対応の扉開閉・ダブルロックの突っ張り式ブローゲート取り付け幅67~83cm（階段上69~85cm）対象年齢:6ヶ月~満2歳【サイズ・重量】本体:約W61.5×D3×H91cm 約5kg拡張フレーム:約W8×D3×H87cm 約0.5kg【素材】ゲイトパネル:ポリエチレンフレーム:スチールコーナー部分:ABS宜しくお願い致します。