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美品モンクレールガールMONCLER140フリルダウンジャケットコート
商品番号 T57148736107
商品名

美品モンクレールガールMONCLER140フリルダウンジャケットコート
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 18,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンクレールガール140です。小柄細見の女性5〜7号くらいです。数回短時間着用の為、美品です。自宅保管品である為、新品をお求めの方はお控えください。袖ファスナーも開けるとフリル袖となり、閉めるとシンプルな袖になります。カラー...ダークカーキ着丈...ミドル柄・デザイン...無地素材...ナイロンジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし季節感...春,秋,冬デュベティカDUVETICAタトラス　TATRASヘルノ　HERNOマッキントッシュ　MACINTOSHモンクレールサカイVERY掲載雑誌掲載滝沢眞規子タキマキMONCLERモンクレールユナイテッドアローズレア完売ドゥロワートゥモローランドマルティニークビリティスバーニーズニューヨークシップスANETアネNESEAネセアBLOISブロワFLAMMETTEフラメッテ VOUGLANSブーランVOUGLETTEブグレッテARTEMISアルテミスADORNEBETULAベチュラBADYバディSABYサビーAUBETTEPERVENCHEHERMINEエルミンヌSANGLIERサングリアMIRIELミリエル
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