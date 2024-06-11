ガールズ　林襄　リンシャン　mizuki　WBC　タオル

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ご購入の際はプロフィールをご一読ください(^-^)購入意思のないまたは値下げ待ちのはご遠慮ください。★新品未使用、台湾限定版、正規品です。日本非売品サイズ：約97.5cmｘ29.5cm写真2、3枚目は、見本となります。「お送りするのは、未開封品となります。」まとめ買いも大歓迎！複数セットご購入の場合は送料分を値下げしますので、事前にコメントにてどの商品を購入予定かお知らせください。専用ページを作成いたします。#新品未使用 #正規品 #台湾限定 #グラビア#写真集#台湾#台湾チア#林襄#リンシャン#mizuki#楽天モンキーズ#楽天ガールズ#林襄#プロ野球#チアリーダー#アイドル#WBC