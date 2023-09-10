未使用 ナイキ NIKE ポルトガル代表 フルジップジャケット Lサイズ ...

ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品は未使用タグ付きです。Lサイズで、着丈約70cm、身幅約59cmです。レターパックにて発送します。画像で状態をご確認いただき納得していただける方のみご購入をお願い致します。即購入歓迎します。



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