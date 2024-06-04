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非売品久保田五十一作　ミズノ　イチローミニチュアバット　サイン入り
商品番号 R70443457667
商品名

非売品久保田五十一作　ミズノ　イチローミニチュアバット　サイン入り
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

非売品ミズノ　久保田五十一作イチロー仕様バットのミニチュア版　サイン入りクリアケース　プレート付使用歴なく　箱に収納した状態で保管していました。イチローファンの方イチロー品コレクターの方宜しければお願いします。非売品のため、値下げ交渉はいたしかねます。ご了承ください。
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