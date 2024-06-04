非売品久保田五十一作　ミズノ　イチローミニチュアバット　サイン入り

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商品詳細
非売品ミズノ 久保田五十一作イチロー仕様バットのミニチュア版 サイン入りクリアケース プレート付使用歴なく 箱に収納した状態で保管していました。イチローファンの方イチロー品コレクターの方宜しければお願いします。非売品のため、値下げ交渉はいたしかねます。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/stair487200.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly294984.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit738486.html
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