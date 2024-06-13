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ルースイソンブラ　ピステ
商品番号 Y47820705957
商品名

ルースイソンブラ　ピステ
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト丈···長袖頂き物ですがほとんど着ませんでした。たたみシワのみすみません。白物ですので出品前に再度シミなどのチェックしたいです。コメント頂けたら嬉しいです。
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