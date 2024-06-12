ヨネックスパワークッション チーム　24.5￼￼￼cm

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商品詳細
ヨネックスパワークッションチームサイズ...24〜24.5cm性別...ガールズボーイズ兼用対応コート···オムニ・クレー兼用室内コートで3ケ月使用しましたが、一度オムニコートで使用しました。・名前記載なし・スレ、汚れあり・ホームクリーニング済みお写真でご確認お願いいたします。子供が使用していた中古品です。新品ではありませんので、中古品であることをご理解いただける方のご購入をよろしくお願いします。箱、説明書はありません。※自宅内保管 ペットなし・非喫煙です。※お値下げはできませんのでお願いいたします。#YONEX#ヨネックス#テニス#シューズ#オムニ#クレー#パワークッション#24.5cm#テニスシューズ
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