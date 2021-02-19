日本体育大学　サッカー部　ジャージ　ウェア　アディダス

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商品詳細
日本体育大学のサッカー部のジャージ上（ウェア）になります。サイズはMサイズです。大きなダメージはありませんが中古品となりますので、それでも宜しい方お願いします。日体大トレーニングウェア大学サッカーアディダス
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