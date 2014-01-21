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プロ野球元阪神の桧山進次郎グッズ
商品番号 O86363608384
商品名

プロ野球元阪神の桧山進次郎グッズ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

引退の年ぐらいに購入した物で、全て未使用です。①②Ｔシャツです。サイズはＦと書いてますが、小さめです。(Ｓ〜Ｍぐらいな感じです。)③④マフラータオルです。⑤⑥うちわとリストバンドです。⑦⑧下敷きです。⑨キーホルダーとキーチェーンです。以上7点のセット販売です。
http://narcologia.ru/goods/stage378997.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit997186.html
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