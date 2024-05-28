2001 セロ・ポルテーニョ ユニフォーム 廣山望サイン入り Ｌサイズ ...

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2001年のパラグアイのセロ・ポルテーニョのユニフォームです。廣山望サイン入り。TOPPER。トッパー。パラグアイ製。Ｌサイズで着丈78、身幅58です。ポリエステル100％。2001年にスポーツデポで購入しました。2005年にセレッソ大阪の練習場で廣山望さんからサインを頂きました。一回だけ着用して洗濯しました。写真4枚目ですが、襟の内側のプリントが経年劣化しておりますが、他にダメージもなく美品です。カラー...ブルー丈...半袖リーグ...その他種類...レプリカユニフォームサイズ...L