超進化魂 デジモンアドベンチャー 05 アルファモン フィギュア

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。プロフィールのご一読よろしくお願いしますm(__)m【商品名】超進化魂デジモンアドベンチャー05アルファモン約160mm(アルファモン時)ABS\u0026PVC\u0026ダイキャスト製塗装済み可動フィギュア【状態】素人保管品ですのでその点ご理解ください。即購入OK！発送は佐川急便となります。発送後に追跡番号をお送りいたします。※匿名配送をご希望の場合は＋500円にて承りますので、ご購入前にコメントでご連絡ください。値段変更にてご対応させていただきます。よろしくお願い致します。M4071-6
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