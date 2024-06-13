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アケタ　オカリナ　T-5C　小曲集付き　楽器
商品番号 N85386587476
商品名

アケタ　オカリナ　T-5C　小曲集付き　楽器
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 1,591 円
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商品詳細

商品◆PRIMEAKETAOCARINAアケタ　オカリナ　　Cハ調　T-5C　コルネッタ付属品箱、運指表、オカリナのリーフレット？箱に少し凹みや擦れがあります◆オカリーナ小曲集プリマミュージック∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶ずいぶん昔に購入したオカリナです。ほとんど使用しておりません(未使用ではありません)。長期自宅保管品です。オカリーナ小曲集はオカリナと同時に購入しました。懐かしい曲がたくさん載っています。メロディーにコードネームが記されているので、ギターやピアノなどで伴奏を入れて合奏も楽しめます。オカリナはアルコール消毒済み。素人の長期自宅保管品、中古品に理解のある方のご購入をお待ちしております。※ご購入の前にプロフィールをご一読ください。※写真を追加変更しまし29/07/2023※お値下げしました04/08/2023種類...オカリナ
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