新品ミニトートバック(保冷バック付き)

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商品詳細
種類···トートバックNo:DTC-2261L23cmW14cmH22cm2wayで使えるミニトートバックです！未使用品です(写真撮る為に一度開封しました)使うかなと思って取っていたんですが、断捨離の為に出品いたします。#テニス #トートバッグ#テニスバッグ 保冷バッグ
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