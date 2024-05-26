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新品ミニトートバック(保冷バック付き)
商品番号 Y53426645806
商品名

新品ミニトートバック(保冷バック付き)
ブランド名 ダンロップ
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···トートバックNo:DTC-2261L23cmW14cmH22cm2wayで使えるミニトートバックです！未使用品です(写真撮る為に一度開封しました)使うかなと思って取っていたんですが、断捨離の為に出品いたします。#テニス　#トートバッグ#テニスバッグ　保冷バッグ
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