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大谷翔平グッズ7点セット
商品番号 G88099383851
商品名

大谷翔平グッズ7点セット
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 42,050 円
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商品詳細

①2023WBC「受注生産」オーセンティックユニフォームＬ　大谷翔平16②WBC優勝記念「数量限定受注生産」ネームナンバーキャップＦ　大谷翔平16③WBC優勝記念TシャツＬ　大谷翔平16④WBC優勝記念タオル　　　大谷翔平16⑤WBCユニフォーム型パスケース　大谷翔平16⑥2021MVP記念　限定生産プレミアムセット　大谷翔平⑦2021MVP記念タオル　大谷翔平全て新品未開封になります。ご購入して頂きましたら、WBC優勝記念タオル　ダルビッシュと、佐々木朗希ユニフォーム型パスケースどちらも「新品未開封」をおまけで差し上げます。
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