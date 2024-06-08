FCバイエルン・ミュンヘン 来日記念Tシャツ

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2023 バイエルン・ミュンヘン×川崎フロンターレ 対戦記念Tシャツ



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FCバイエルン ミュンヘン ホーム長袖シャツ2021-22

ブンデスリーガ・ジャパンツアー2023の、バイエルンの記念Tシャツです。サイズはXLで、身長175〜185cmの方向けとなりますが、部屋着としてはどのような身長の方にもご着用いただけるかと思います。ほぼ未使用の状態です。