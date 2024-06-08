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FCバイエルン・ミュンヘン 来日記念Tシャツ
商品番号 A51603703671
商品名

FCバイエルン・ミュンヘン 来日記念Tシャツ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブンデスリーガ・ジャパンツアー2023の、バイエルンの記念Tシャツです。サイズはXLで、身長175〜185cmの方向けとなりますが、部屋着としてはどのような身長の方にもご着用いただけるかと思います。ほぼ未使用の状態です。
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