FILA　テニス　バッグ

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商品詳細
２回位しか使用しておらず綺麗な状態です。ラケット入れることができます。取外し可能なショルダー付中ポケット2つ 外ポケット１つですサテンの紺色生地です斜めがけ 肩にかける などお洒落に使えます。お値引き交渉ご勘弁下さい。
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