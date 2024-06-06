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FILA　テニス　バッグ
商品番号 C71868237746
商品名

FILA　テニス　バッグ
ブランド名 フィラ
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２回位しか使用しておらず綺麗な状態です。ラケット入れることができます。取外し可能なショルダー付中ポケット2つ　外ポケット１つですサテンの紺色生地です斜めがけ　肩にかける　などお洒落に使えます。お値引き交渉ご勘弁下さい。
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