フジクラ　ベンタスブラックTR　6x ドライバー用タイトリストスリーブ ほぼ新品

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商品詳細
タイトリストフジクラVENTUSBLACKTR6Xベロコア1W用シャフト 純正メーカーカスタム品フレックス：6xヘッド装着時長：45インチグリップ：ゴルフプライドスリーブ位置 標準練習場で1回使用のみ種類···スリーブ付きシャフトタイトリスト種類···ドライバー、スリーブ付きシャフト、シャフト、グリップ、その他
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