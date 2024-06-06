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フジクラ　ベンタスブラックTR　6x ドライバー用タイトリストスリーブ ほぼ新品
商品番号 B15121736525
商品名

フジクラ　ベンタスブラックTR　6x ドライバー用タイトリストスリーブ ほぼ新品
ブランド名 フジクラシャフト
特別価格 税込 13,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイトリストフジクラVENTUSBLACKTR6Xベロコア1W用シャフト　純正メーカーカスタム品フレックス：6xヘッド装着時長：45インチグリップ：ゴルフプライドスリーブ位置　標準練習場で1回使用のみ種類···スリーブ付きシャフトタイトリスト種類···ドライバー、スリーブ付きシャフト、シャフト、グリップ、その他
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