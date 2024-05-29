赤間硯 堀尾信夫 作

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赤間関硯 堀尾信夫の挑戦 – 美術展ナビ



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赤間硯/堀尾信夫作/文具/BRW



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新品未使用色ブラウン系サイズ約15.5✕9✕2㌢※知識が無く詳しい事はわかりません。名入れ用？自宅整理で出て来た良くわからない硯です…神経質で無い方、気軽にコメント下さい^⁠^⁠