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赤間硯 堀尾信夫 作
商品番号 A24309429207
商品名

赤間硯 堀尾信夫 作
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用色ブラウン系サイズ約15.5✕9✕2㌢※知識が無く詳しい事はわかりません。名入れ用？自宅整理で出て来た良くわからない硯です…神経質で無い方、気軽にコメント下さい^⁠^⁠
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