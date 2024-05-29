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バービー ファッションモデルコレクション　アクセサリーパック
商品番号 C82462284673
商品名

バービー ファッションモデルコレクション　アクセサリーパック
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 5,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バービーファッションモデルコレクションアクセサリーバックMATTEL56119LimitedEditionfashionmodelcollectionBarbieaccessorypack中身は箱から取り出しておりません。箱には経年変化ありますが、状態は良いと思います。神経質な方は、購入をお控えください。よろしくお願いします。#バービー#Barbie#ファッション#モデルコレクション#ファッションモデルコレクション#ヴィンテージ#マテル#MATTEL
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