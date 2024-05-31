⛳️豪華コラボ⛳️ キャロウェイ　ブリヂストン　メンズ　ゴルフクラブセット

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️⛳️見ていただきありがとうございます⛳️初心者の方からゴルフが大好きな方にむけてのゴルフクラブセットを出品しております！↓こちらをタッチしてみてください(˃̵ᴗ˂̵)#へんぎんゴルフこちらの商品はドライバーとフェアウェイウッドがキャロウェイ、アイアンセットとパター、キャディバックがブリヂストンで揃えた完璧なフルセットです！⛳️商品説明⛳️ドライバーcallaway1w定価9万円ユーティリティウッドcallaway5u定価5万円アイアンセットBRIDGESTONE4.5.6.7.8.9.P.P/S定価16万円パターBRIDGESTONE定価2万円キャディバックBRIDGESTONE定価3万円⛳️詳細説明⛳️シャフトの硬さはドライバーがR、ユーティリティウッドがSR、アイアンがSシャフトになります！キャディバックは、全体的に状態は良好です！中古クラブになりますので使用によるキズ、塗装剥げがあります！発送する前に簡易的にですが清掃させていただきます！⛳️最後に⛳️匿名配送で発送させていただきます！可能な限り24時間以内に発送できるよう手配します！へんぎんショップでは有名な ゼクシオ ミズノキャロウェイ テーラーメイド タイトリススリクソン ピン コブラ ブリヂストン などの有名ブランドを取り扱っております！何か不備がございましたら受け取り連絡をする前にこちらにご連絡をよろしくお願いいたします！可能な限りサポートさせていただきます！利き手···右対象···メンズクラブ本数···11本（キャディバック付）