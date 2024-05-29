期間限定値下げ★本翡翠★貔貅\u0026蓮の花彫りブレスレット★

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本翡翠の貔貅と蓮の花に彫った本翡翠のビーズのブレスレットです。a貨です。手首サイズ17.5センチ前後の大きめです。縁起の良い開運ブレスレットです。翡翠のヒーリング効果○純粋さと平穏の象徴○洞察力、忍耐力を養う○人徳を与え、友情と幸運を引き寄せる○人生の成功と繁栄○トラブルの回避○自己実現○事業の成功と安定○自己成長の促進新陳代謝を活発にして、腎臓や腹蔵などの病気の治療に効果があるとされています。また、目の病気の治療や、体内に停滞した毒素を排除する治療に用いられたと伝えられています。※天然石のため、傷や欠け、その他の付着などがある場合もありますので、ご了承ください。※なるべく現物に近い写真撮影を心がけていますが、モニター環境により実物との色合いの差が生じる場合があります。