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商品詳細
DREAMINGDOLLChrisノーマルスキン本体+アイのセットです。お写真のアウトフィット(ウィッグ/トップス/パンツ/ソックス/シューズ)をお付けする場合+¥7000になります2021年1月頃に某代理店にてお迎えし、暗所にて飾っていました。自立可能、目立つ黄変などはありませんが、素人保管であることをご了承いただけた方のみお取引ください。即購入可。お値下げ不可❌ドールDREAMINGDOLLChris60cmBJD球体関節人形
http://narcologia.ru/goods/traverse208626.html
http://narcologia.ru/goods/kindness529205.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox222439.html
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DREAMING DOLL Chris ノーマルスキン 本体-
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即納】Chris ＊ピンクホワイトスキン｜DOLK（ドルク）
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