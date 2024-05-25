DREAMINGDOLLChrisノーマルスキン本体+アイのセットです。お写真のアウトフィット(ウィッグ/トップス/パンツ/ソックス/シューズ)をお付けする場合+¥7000になります2021年1月頃に某代理店にてお迎えし、暗所にて飾っていました。自立可能、目立つ黄変などはありませんが、素人保管であることをご了承いただけた方のみお取引ください。即購入可。お値下げ不可❌ドールDREAMINGDOLLChris60cmBJD球体関節人形



DREAMING DOLL Chris ノーマルスキン 本体-



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即納】Chris ＊ピンクホワイトスキン｜DOLK（ドルク）



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