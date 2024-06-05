オーダー 子供 キッズ ジュニア ハンドメイド

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♡先着順♡《オーダー受付ページ》以下をご覧頂き、ご希望サイズと柄（画像参照）をお知らせください。（生地の在庫状況により画像は随時更新致します。） ❶エプロン＆三角巾/100〜120 （幼児）¥2150 ・身幅42 ・着丈（首ゴム部含む）約60 ・着丈（首ゴム部除く）53 ・首ゴム36～腰ゴム26～ ・ポケット縦12×横13 ・三角巾(頭囲52～)3〜4㎝程度伸びます。❷エプロン＆三角巾/120〜140 （低〜中学年）¥2350 ・身幅42 ・着丈（ゴム部含む）約70 ・着丈（ゴム部除く）60 ・首ゴム38～腰ゴム28～ ・ポケット縦12×横13 ・三角巾(頭囲53～）3〜4㎝程度伸びます。⭐︎オーダーのみ対応サイズ⭐︎❸エプロン＆三角巾/140〜160 （中〜高学年）¥2650 ・身幅44 ・着丈（ゴム部含む）約80 ・着丈（ゴム部除く）68 ・首ゴム40～腰ゴム30～ ・ポケット縦12×横13 ・三角巾(頭囲54～）3〜4㎝程度伸びます。※サイズ・対象学年は目安です。着丈サイズとお子様の身長をご確認の上、丈の好み等によりご判断ください。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜❶❷❸をオーダー頂いた方はエプロンと同柄の巾着袋❹❺もお作りできます☺︎❹巾着袋（片縛り）20×20・裏地なし ¥350❺巾着袋（両縛り）20×20・裏地なし ¥400※紐の色→生成り（他色への変更不可）※❹❺同梱お値引き対象外〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜☆ご希望生地の在庫が足りない場合や、大幅なデザイン変更をご希望された場合など、オーダーをお受けできないことがございます。☆サイズは若干の誤差が出る場合があります。☆完成まで平均1週間程度お時間頂戴します。☆バラ売り不可。 ☆折りたたんで発送いたします。