★アメジストスーパーセブン しずく型 ペンダント(SA)

ゲーサイトが繊細な針状でアメジストに内包されているペンダントになります。アメジストは水晶の格子欠陥に鉄イオンが含まれる事で紫に発色していますから、いわば水晶に既に紫になる為のインクルージョンが入っています。そこに加えてゲーサイトが入ってくるというのは2種の内包物という事になり、実は単純なゲーサイトinクォーツよりもずっと発生確率は低いのです。そんな中大ぶりの40ミリクラスのルースペンダントです。今後入荷が難しい逸品ですので是非ご検討くださいませ。(素材)SV925(石の大きさ)40×20×10.7ミリ(発送)追跡有りのメルカリ便にて行います。なお平日は仕事の関係で夜のお返事となる可能性がございます。予めご了承ください。・ルチル・レピドクロサイトinクォーツ・ファイヤークォーツ・スーパーセブン・エレスチャル・ルース・天然石・パワーストーン【管理No】B-164#森の石屋さんスーパーセブン←石別#森の石屋さんペンダント←アイテム別#森の石屋さん←全商品



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